الرد السريع.. فيديو يقود الشرطة لأخطر مجرمي القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" يظهر خلاله شخص حاملاً سلاح نارى مصحوب بتعليقات متضمنة بمزاولته نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة مركز الخانكة بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو عنصر إجرامى له معلومات جنائية، وتبين اتجاره في المخدرات وحيازة أسلحة نارية مُتخذاً من منطقة زراعية كائنة بدائرة مركز الخانكة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته عنصر إجرامى آخر بحوزتهما (بندقية آلية - بندقيتين خرطوش - 4 فرد محلى - طبنجتين صوت عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة النارية – كميات من المواد المخدرة).

اعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ حصيلة نشاطهما غير المشروع والأسلحة النارية لحماية نشاطهما الإجرامى.