نجيب ساويرس: الجيل الثالث من العائلة مسلح بالعلم.. وهذه وصيتي لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إن دورة مهرجان الجونة السينمائي مهداة لـ"أهالينا في فلسطين"، مضيفًا: إحنا قررنا نعمل مهرجان يراعي الأحداث التي تحدث في المنطقة خاصة غزة".

وأضاف "ساويرس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الدورة الحالية من مهرجان الجونة شهدت تخصيص جزء للأفلام الفلسطينية"، مؤكدًا أن المهرجان أقيم ليخدم الإنسانية التي نفتقدها اليوم.

كما تحدث رجل الأعمال نجيب ساويرس عن أسرته والجيل الثالث من العائلة، قائلا: "الجيل الثالث من العائلة مسلح بالعلم ودرسوا في أمريكا ويتواكبون مع جيل الإنترنت والسوشيال ميديا"، متابعًا: "بسمع لابني وابن أخويا لأن في حاجات أنا معرفهاش وهو يعرفها".

وأضاف "ساويرس":" ولادنا مش مدلعين خالص وكلهم بيشتغلوا وناجحين في شغلهم، ومش بيعملوا حاجة غلط، وأهم وصية للجيل الثالث من العائلة هو أهمية الحفاظ على سمعة عائلة ساويرس وهذا ما يسعون إلى فعله".

ووجه الإعلامي سيد علي، سؤالا إلى رجل الأعمال نجيب ساويرس، قائلا:" هتعمل إيه في عيد الميلاد؟.. ليرد "ساويرس": ""هصلي.. في الوقت بتاع عيد الميلاد لازم أصلي"

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