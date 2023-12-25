محافظ الجيزة يشدد على رئيس حي بولاق بمنع التعدي على الطريق العام وأرصفة المشاة

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

واصلت محافظة الجيزة، تنفيذ خطة رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، رئيس حي بولاق الدكرور بالمتابعة الدورية لنسب التنفيذ لأعمال رفع كفاءة وتطوير الشوارع المدرجة ضمن خطة المحافظة لتحسين حركة سير المواطنين والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.

وأشار راشد، إلى أنه تم البدء في تنفيذ خطة رفع كفاءة وتطوير ورصف شارع الأربعين بطول 1 كم، وهو أحد الشوارع الحيوية والرابطة بين شارعي الثلاثيني والمساكن بحي بولاق الدكرور، منوهًا بأنه تم تمهيد طبقة الطريق وتعديل المناسيب الخاصة بالشارع إلى جانب إجراء أعمال رفع كفاءة وتحسين ودعم خدمات المرافق الموجودة بالشارع من مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والكهرباء قبل تنفيذ أعمال الرصف وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس حي بولاق الدكرور، بالتعامل الحازم حيال التعديات على الطريق العام وأرصفة المشاة من قبل المقاهي والكافيهات والمحال والمنشآت التجارية وتحقيق الانضباط بالشارع وإزالة البروز التابعة للمحال المتعدية على خط التنظيم في إطار أعمال رفع كفاءة الطريق والاستفادة بالمسطح العام له.

كما شدد المحافظ على الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين وتكثيف حملات رفع الإشغالات بشارع الأربعين بالتعاون مع شرطة المرافق و متابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال العامة وترشيد استهلاك الكهرباء واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفي ذلك الاطار، أسفرت الحملات عن غلق وتشميع 5 محال مخالفة ورفع 500 حالة تعد وإشغال بشارع الأربعين مع التواجد الدوري لأجهزة الحي لضمان تحقيق الانضباط بالشارع.

من جهة أخرى، تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوي المواطنين بشارع عثمان محرم بتعدي محل تجاري على أرصفة المشاة والطريق العام ووضع إستاندات المعروضات والبضائع في نهر الطريق الامر الذي يعيق حركة سير المواطنين.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس حي الطالبية بسرعة فحص الشكوى والتعامل معها ومنع التعدي على الطريق العام مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفي ذلك الإطار، قامت محافظة الجيزة، من خلال حي الطالبية، بتوجيه حملة على شارع عثمان محرم والموقع محل الشكوي أسفرت عن رفع الإشغالات من الطريق العام مع غلق المحل وإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشدد محافظ الجيزة، على رئيس حي الطالبية بالمتابعة الدورية للموقع محل الشكوي لضمان عدم عودة الإشغالات مع تكثيف حملات منع الوقوف العشوائي للمركبات والانتظار بالجزر للوسطي للطريق لعدم التأثير على الحركة المرورية.