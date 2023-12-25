الجنيه وصل لـ 25 ألفًا.. "شعبة الذهب" تكشف حقيقة وقف البيع مؤقتًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

نفى عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، ما تردد بشأن وقف بيع الذهب مؤقتًا داخل بعض المحال، معقبا: "المحلات كلها شغالة طوال اليوم".

وقال "المغربي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"،: "صباح اليوم كان هناك تذبذب كبير في الأسعار وعدم استقرار وبعض المحلات كانت لا تستطيع تحديد سعر الذهب، وهو ما سبب المشكلة".

وأضاف عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أنه من المقرر أن تشهد الأسواق استقرارًا في الأسعار خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن ما يشهده سوق الذهب خلال الفترة الحالية يأتي نتيجة زيادة الطلب على المعروض في المحال.

وأكد عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، استمرار العمل داخل محال الذهب سواء للشراء أو للبيع، موضحًا أن سعر الجنيه الذهب الآن وصل إلى نحو 25 ألف جنيه وهو رقم كبير وذلك بسبب ارتفاع سعر الذهب في الفترة الحالية.

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