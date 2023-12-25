"أتعبت من جاء بعدك".. مثقفون ينتقدون إقالة "محجوب" مدير بيت الشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

آثار قرار وزارة الثقافة باستبعاد الشاعر سامح محجوب، من إدارة بيت الشعر العربي، التابع لصندوق التنمية الثقافية، بعد النجاح اللافت الذي حققه فى وقت قصير، من حيث الحضور غير المسبوق للجمهور الذي لم يحدث أن عرفه البيت طيلة 12 عامًا مضت، جدلا واسعا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث كتب عشرات المثقفين والكتاب والشعراء منشورات عبر حسابهم الشخصي يستنكرون هذه الخطوة، مؤكدين أن هذا القرار خاطئ ويعطي مؤشرات سلبية.

وخلال هذه السطور نستعرض أبرز ما كتبه المثقفون، عبر صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث قال الشاعر عيد عبدالحليم رئيس تحرير مجلة أدب ونقد، هذا القرار قائلا: فوجئت مثل كثيرين من المهتمين بالشأن الثقافي باستبعاد الشاعر سامح محجوب من إدارة بيت الشعر، بيت الست وسيلة، بلا مبرر واضح، سوى التعنت الإداري والتخبط في القرارات، فشهادة حق وبموضوعية شديدة شهد البيت في فترة سامح نشاطا ملحوظا، لفت أنظار كثير من الأجيال الشعرية في مصر، وكنا نتعشم خيرا في أن يستكمل المسيرة.

وأضاف عبدالحليم: أعرف أن منافذ الشعر قليلة في مصرنا الحبيبة، فباستثناء منتدى الشعر المصري بحزب التجمع، وبيت الشعر المصري، ببيت الست وسيلة، وبيت الشعر بالأقصر، لا توجد نوافذ أخرى تعمل على إبراز الدور الشعري في بلدنا الطيب.

وتابع عبدالحليم: كنا نتعشم أن يستكمل محجوب ما بدأه من نشاط متميز، لكن يبدو أن البعض لا يرضيه أن يصبح للشعر أماكن تضأ بجهود أبنائه.

من جانبه كتب الشاعر محمود جمعة: بيت شعر الست وسيلة أو بيت الشعر المصري الذي كانت أقل عقبات مرتادية هو موقعه الذى يحتاج لدليل ولشخص محب وعاشق للحرف حتى يتحمل مشقة الوصول إليه، قام الشاعر القدير سامح محجوب بطفرة غير مسبوقة وألقى حجرًا ضخمًا فى مياة آسنة منذ فترة بعيدة، فعادت بحيرة الشعر صافية رقراقة اغترف منها المبدعون لفترة قصيرة.

وأضاف جمعة: جاء القرار الغريب الذي أعتقد أنه صدر عن ضغط بين من أصحاب الهوى بإستبعاد الشاعر المبدع الجميل أو كما يسمونه بنقلة لموقع ثقافى آخر لتجميل صورتهم ولكن بشاعة القرار تفضحهم الآن ولسوف تفضحهم غدًا إن لم يكن القادم على الأقل فى المستوى الفكري وصاحب رؤية ثقافية واضحة وحيادية مطلقة وهى الصفات التى ظهرت جليًا لكل متابع لبيت الشعر المصرى تحت قيادة الجميل سامح محجوب وليس لى إلا أن اقول المقولة المأثورة "أتعبت من جاء بعدك يا صديقي".

كما كتب الشاعر أشرف أبوجليل، قائلا: إن قرار سحب سامح محجوب لمنصب آخر لم يطلبه تحت ضغط من بعض أرباب المصالح قرار في غير الصالح العام للثقافة المصرية ولن أعدد إنجازات سامح محجوب في بيت الشعر فقد تناولتها في بوست من شهر عندما شعرت بما يدبر في الخفاء ضد سامح.

وأضاف: كان الأولى بوزارة الثقافة أن تعتبر فترة إدارة سامح محجوب لبيت الشعر فترة اختبار له كي توليه منصبا ثقافيا كبيرا يليق بجهده في بيت الشعر .

وأكمل أقول لصديقي عمر شهريار المدير الجديد لبيت الشعر انتبه للاختبار الصعب الذي وضعوك فيه بإرادتك طبعا وتذكر دائما أن هذا المكان يصلح أن يكون فاترينة عرض جيدة للشعر المصري.