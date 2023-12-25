أخبار مصر

نجيب ساويرس ينفي شائعة نقل استثماراته للخارج: سعادتي وراحتي في مصر

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:
نفى رجل الأعمال نجيب ساويرس، نقل استثماراته ونشاطاته خارج مصر، قائلا:" هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة".

وأضاف "ساويرس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين: "مقدرش أعيش في أي مكان تاني غير مصر".

وأضاف المهندس "ساويريس": "سعادتي وراحتي متواجدة في بلدي"، مضيفا:" شركاتنا عالمية وتعمل في أماكن كثيرة بالعالم وهذا الأمر يشرف مصر ولا يضرها".

وتابع: "إحنا طول عمرنا عندنا نشاط دولي وهذا أمر مفيد للدولة المصرية وأرباحنا يتم تحويلها لداخل مصر بشكل دائم"، مضيفًا: "المصانع والفنادق الخاصة بنا متواجدة في مصر ومستمرة و لا صحة لنقلها للخارج".

إقرأ أيضًا:
شقق حكومية للبيع.. ما أسعار وأماكن وحدات صندوق التنمية؟ (بدون شروط)

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا