نجيب ساويرس ينفي شائعة نقل استثماراته للخارج: سعادتي وراحتي في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

نفى رجل الأعمال نجيب ساويرس، نقل استثماراته ونشاطاته خارج مصر، قائلا:" هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة".

وأضاف "ساويرس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين: "مقدرش أعيش في أي مكان تاني غير مصر".

وأضاف المهندس "ساويريس": "سعادتي وراحتي متواجدة في بلدي"، مضيفا:" شركاتنا عالمية وتعمل في أماكن كثيرة بالعالم وهذا الأمر يشرف مصر ولا يضرها".

وتابع: "إحنا طول عمرنا عندنا نشاط دولي وهذا أمر مفيد للدولة المصرية وأرباحنا يتم تحويلها لداخل مصر بشكل دائم"، مضيفًا: "المصانع والفنادق الخاصة بنا متواجدة في مصر ومستمرة و لا صحة لنقلها للخارج".

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