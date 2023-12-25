شكرا لقرائتكم خبر عن قصة بناء البابا كيرلس الرابع أول مدرسة لتعليم الفتيات في مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مصر ليست وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فينا" .. "وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن" مقولات وطنية لا يمكن أن ينساها جموع المصريين للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فهى مقولات أكدت على وحدة وتماسك وترابط وقوة الشعب المصرى بمسلميه ومسيحيه على مدار التاريخ، فالكنيسة القبطية الأرثوذكسية تتمتع بقدر عالى جدا من الوطنية على مدار تاريخها ومواقف أثبتها بطاركة الكنيسة فى كثير من المجالات.

ويذكر التاريخ أن البابا كيرلس الرابع والملقب بـ "أبى الإصلاح" فهو البطريرك الذى سعى لإنشاء المدارس القبطية العامة والفنية ويلتحق بها المصريون جميعا مسلمون وأقباطاً دون أى تمييز وكان سابقا لعصره حين أنشا أول مدرسة لتعليم البنات وذلك عام 1858 وكان بذلك سابقا لدعوة قاسم أمين إلى ضرورة تعليم المرأة وسابقا لإنشاء وتأسيس أول مدرسة لتعليم البنات عرفت في مصر وهى المدرسة السنية بحوالي 15 عام إذ تأسست مدرسة السنية عام 1873.

وكان البابا كيرلس الرابع سابقا لعصره فى إحضار مطبعة من الخارج لطبع الكتب ونشر الفكر والثقافة وكانت ثالث مطبعة في مصر بعد مطبعة الحملة الفرنسية ومطبعة بولاق.