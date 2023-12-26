الكهرباء: تنفيذ مشروعات بـ 5.7 مليار جنيه لتدعيم الشبكة القومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء نجح في التغلب على العديد من التحديات التي تواجهه مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية، مضيفًا انه تم تنفيذ استثمارات بقيمة 5.7 مليار جنيه خلال العام الحالى لتدعيم الشبكة القومية وزيادة قدرتها للحفاظ على استمرار التغذية الكهربائية لجميع مناطق الجمهورية.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير اليوم الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء لاعتماد نشاط الشركة العام المالى 2022/2023 والمصادقة على القوائم المالية والحسابات المالية لنفس العام.

وأشارت المهندسة صباح مشالى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء المشروعات التي تم تنفيذها لتدعيم الشبكة القومية، شملت زيادة سعات محطات محولات الجهد الفائق بنسبة زيادة 5,88% لتصبح 128968,5م.ف.أ،

كما تم زيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق بنسبة قدرها3% لتصبح 32807,1 كم، وزيادة سعات محطات محولات الجهد العالى بنسبة زيادة 3 %.

واستعرضت عمليات التشغيل الإقتصادى للشبكة القومية، حيث بلغ إجمالي الطاقة المولدة خلال العام المالى 2022/2023 (208539,81) مليون ك.و.س بزيادة قدرها 2144,55 عن العام المالى السابق، وخفض معدل استهلاك الوقود على مستوى الشبكة الموحدة إلى حوالى 175,4 جم /ك.و.س.

وعن تخفيض نسب الفقد فى الطاقة الكهربائية اوضحت رئيسة المصرية لنقل الكهرباء أن قطاع الكهرباء نجح فى تخفيض الفقد الفني في شبكات الجهد الفائق والعالى بنسبة الفقد 3,41% على الرغم من تطور الطاقة المنقولة على الشبكة الموحدة وزيادة أطوال الشبكة على مختلف الجهود، واشارت الى اتخاذ عدد من الإجراءات التي ساهمت في ذلك منها، تحسين معامل القدرة على مختلف انظمة الجهد الفائق والعالى، وقيام المركز القومى للتحكم في الطاقة بإستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج، والاستمرار في تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة في محطات محولات الجهد العالى طبقاً للاحتاجات، واستكمال مشروع إحلال شبكات ذات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلاً من 132 ك.ف، وإعادة توزيع الأحمال في محطات المحولات.