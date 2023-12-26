شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الفيوم: صرف الأسمدة لـ185 ألف فدان بكارت الفلاح والان مع تفاصيل الخبر
أضاف أنهم قاموا بحصر وتسجيل 98% من إجمالي الحصر الخاص بالمزارعين المستفيدين من منظومة كارت الفلاح، وهي المسألة التي توفر كافة الحلول والضمانات لوصول الدعم لمستحقيه، وتحول دون وجود أي فرصة للتلاعب أو الوساطات.
وطالب جموع المزارعين الذين لم ينتهوا من إجراءات استصدار وتحديث واستكمال خطوات الحصول على كارت الفلاح، بالتواصل مع البنك لإنجاح المنظومة، التي تكفل لهم الحصول على كافة حقوقهم دون نقصان.
وأكد أن التحديثات والتعديلات الخاصة، التي يجريها بعض المزارعين لعلاج أي مشكلات أو أخطاء تحول دون استفادتهم من مزايا منظومة كارت الفلاح، يستغرق حلها فترة زمنية تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين فقط، مطالبًا بضرورة التواصل مع البنك للعمل على إنهائها.
الجدير بالذكر أن كارت الفلاح واحد من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة والجهات المعنية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والارتقاء بإنتاجية المزارع، وتقديم كافة أشكال المساندة والمساعدة له، لتطوير إنتاجيته وتشجيعه على التماشي مع خططها، التي تستهدف حماية منظومة الأمن القومي الغذائي، وتوفير احتياجات المواطنين.
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