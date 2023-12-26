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ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 26/12/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 5:16  ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 43: 2

موعد صلاة المغرب 5:02 م

موعد صلاة العشاء  6:25


الإسكندرية         وقت صلاة الفجر 5:22 ص

موعد صلاة الظهر 12:00

موعد صلاة العصر 2:45

موعد صلاة المغرب 5:04 م

موعد صلاة العشاء 6:28 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:13

موعد صلاة الظهر 11:51 م

موعد  صلاة العصر 2:38 م 

موعد صلاة المغرب 4:57 م

موعد صلاة العشاء 6:20  م.         

   مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 5:01

وقت صلاة الظهر 11:43 

موعد صلاة  العصر 2:36 م

وقت صلاة المغرب 4:56 م

وقت صلاة العشاء 6:16 م.     


مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 5:03  ص

موعد صلاة الظهر 11:49 ص

موعد صلاة العصر 47: 2

موعد صلاة المغرب 5:08 م

موعد صلاة العشاء 6:26

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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