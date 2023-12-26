شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: عدم عقد امتحانات من 6 لـ8 يناير وبدء اختبارات الثانوى يوم 11 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وزارة التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدىالثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 12:00 ص
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