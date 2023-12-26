شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: عدم عقد امتحانات من 6 لـ8 يناير وبدء اختبارات الثانوى يوم 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزارة التربية والتعليم كتب: محمد الأحمدى الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023 12:00 ص سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: اضف تعليقاً انسخ الرابط Short URL Copy Trending Plus الخليج 365 Trending لا توجد تعليقات على الخبر الأكثر قراءة

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