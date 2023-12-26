شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس الثانى بالعام الميلادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: "يسرنى أن أهنئ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع الكنائس المصرية بالعام الميلادى الجديد، سائلا الله العلى العظيم أن يجعله عام يمن وبركة على مصر وأهلها أجمعين"، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء 6 يناير 2024 مراسم وطقوس صلوات القداس الإلهي الخاص باحتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد 2024.

وُيصلي قداسة البابا تواضروس الثاني قداس عيد الميلاد المجيد، في كاتدرائية ميلاد المسيح، وهي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط، والمبنية في العاصمة الإدارية الجديدة.