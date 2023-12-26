شكرا لقرائتكم خبر عن جداول امتحانات الترم الأول لطلاب المرحلة الابتدائية بالجيزة.. اعرف المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، لطلاب المرحلة الابتدائي، بعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث تبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم الثلاثاء 9 يناير، وذلك على النحو التالي:

أولًا: جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي



جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

-يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

-يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

-يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

-يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات، وICT.

ثانيًا: جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي



جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي

-يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

-يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

-يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

-يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات، ICT.

ثالثًا: جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي



جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

-يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

-يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

-يوم الإثنين 15 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.

-يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات وICT.

يُذكر أن المديريات التعليمية وجهت الإدارات والمدارس بإعلان نتيجة الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول فى شكل ألوان، حتى يتعرف المتعلم أو الطالب عن تطور أدائه.

وأوضحت، أنه يتم التعبير عن نتيجة تقييم المتعلم في صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه على النحو حيث إن اللون الأزرق يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة من 85 إلى 100، واللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة من 65 لأقل من 85 واللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم من 5 لأقل من 65 ، واللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم 1 لأقل من 50.