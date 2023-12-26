شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تبحث استخدام مخلفات حمأة الصرف لمصانع الأسمنت بدلا من الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث وزارة البيئة الحل الأمثل للاستفادة من الحمأة الناتجة عن محطات المياه والصرف الصحى، كما تدرس إمكانية توجيهها كمخلفات تستخدم فى مصانع الأسمنت، بدلا من استخدامها فى الزراعة، بهدف تقليل آثارها على التربة نظراً لاحتوائها على مخلفات عضوية ثابتة.

فى سياق منفصل، تبحث وزارة البيئة ، أيضا عددا من المقترحات منها تنفيذ مسابقة لأفضل مشروع من مشروعات التخرج لطلاب الجامعات، يقدم أفكارا مميزة ومبتكرة تسهم فى الاستغلال الأمثل للمخلفات، سواء أكانت هذه المخلفات زراعية أم صلبة، من أجل تشجيع الطلاب على زيادة الإبداع والابتكار، إضافة لدراسة مقترح آخر باستغلال مخلفات تقليم الأشجار للاستفادة منها فى تسميد المسطحات الخضراء، عن طريق فرمها وتحويلها لسماد عضوى "كمبوست ".

جدير بالذكر أن وزيرة البيئة ياسمين فؤاد عقدت اجتماعا مطولا مع العاملين بقطاع المخلفات وجهاز تنظيم إدارة المخلفات لبحث الإستراتيجيات المختلفة الخاصة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والتى تشمل إستراتيجية الهدم والبناء ،واستراتيجية المخلفات الزراعية، والإطار الاستراتيجى للمخلفات البلدية ، ووضع نماذج عمل استرشادية للاستثمار فيها، والتى يتم تنفيذهم بالتعاون مع عدد من الوزارت والجهات المعنية.