رسالة دكتوراه بتربية عين شمس تناقش إيجاد الحلول التشكيلية الحديثة في المشغولة النسجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

شهدت كلية التربية النوعية جامعة عين شمس، مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة هبة علي عبدالسميع بقسم التربية الفنية، تحت عنوان "استحداث مشغولة نشجية بالإفادة من الفن المفاهيمي لتنمية القدرات الفنية لدى طلاب التربية الفنية .. دراسة تجريبية"، ومنحت الباحثة الدرجة بتقدير امتياز مع توصية التبادل بين الجامعات والمراكز البحثية.

وأوضحت توصيات رسالة الدكتوراه أن الشكل النسجي الحديث يعتبر وليد اتجاه جديد للشكل والمضمون وكل جزء فيه يعبر عن كل ما يريد النساج صياغته فى علاقة جديدة، وحيث تبدلت الأساليب الفنية والتقنية للأعمال النسجية من الوظيفة التي وضعتها فى دائرة الصناعات الصغيرة إلى التعبيرية التجريدية التي تبعث رسائل مجتمعية من خلال المفاهيم الفلسفية التي تعكسها الخامة وأسلوب تناول الفنان لها.

وأضافت أنها تأثرت الأساليب التعبيرية فى فن النسيج لما بعد الحداثة بعض الإتجاهات الفنية فتظهر فن العامة Pop Art، وفن التجميع Assemblage Art، وفن الأداء Performance Art، وفن الأرض Earth Art، وغيرها من الفنون، وكلها اتجاهات مهدت للفن المفاهيمي وخرجت للتعبير عن الطبيعة الأم والجسد الحي والمجتمع المعاصر بكافة ما نتجه من صناعات استهلاكية حددت صورة ذلك العصر المتقلب المتغير اللحظي ليتحقق حلم الفنان الحداثي في التعبير عن عصره.

وكشفت الرسالة أنه ازداد الإهتمام بالتجديد والإضافة من خلال الرؤية الفكرية التى تعد إحدى سمات العصر الحديث، والتاكيد علي سمات الشكل والمضمون من داخل العمل الفني، والإبتعاد عن الأشكال التقليدية، والإهتمام بفلسفة الفن الحديث التي انعكست علي الاعمال الفنية بشتي الاتجاهات العلمية والتجريبية.

وتناولت الباحثة في هذه الرسالة أسلوب تشكيلي جديد برؤية معاصرة لتحرير الشكل النسجس من الشكل التقليدي المتعارف عليه كاستخدامه للمفروشات اي الناحية الوظيفية والتمرد علي الافكار القديمة، باستخدام سمات وجماليات الفن المفاهيمي كاساس لبناء المشغولة النسيجية في محاولة لإيجاد جملة من الحلول التشكيلية التي تتصف بالحداثة والتجديد والابتكار في المشغولة النسجية.