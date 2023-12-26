اليوم.. نظر طعون المتهمين بقضية "كتائب حلوان الإرهابية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تنظر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، طعون 162 متهمًا بقضية "كتائب حلوان الإرهابية" على أحكام الإعدام والسجن المؤبد والمشدد.

وكانت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في يونيو من العام الماضي حضوريا بحق 162 من بين عدد 215 شملهم أمر الإحالة وقد تضمن الحكم إصدار حكم الإعدام بحق 10 متهمين منهم والسجن المؤبد لعدد 56 آخرين، والمشدد 15 سنة بحق 53 متهما والمشدد 10 سنوات بحق 34 متهما والسجن 15 سنة بحق 11 متهما، والسجن 10 سنوات لمتهم واحد.

وأمرت المحكمة، أيضا بخضوع المتهمين للمراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة الحبس، وقد قضت المحكمة ببراءة عدد 43 متهما، بانقضاء الدعوى الجنائية بسبب وفاة 8 متهمين.