حدث ليلاً| كواليس القبض على سما المصري.. و"شعبة الذهب" تكشف حقيقة وقف البيع مؤقتًا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ارتفاع ضحايا حادث قنا إلى 3 جثث و21 مصابًا (صور)

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث منطقة الشيخ يونس بمدينة قنا إلى ثلاث جثث و21 مصابًا، جراء تصادم سيارة تريلا مسرعة بسيارة ميكروباص وأخرى تاكسي.

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السر في "رخصة القيادة".. كواليس القبض على الراقصة سما المصري

كشف مصدر مطلع على قضية الراقصة سما المصري كواليس القبض عليها، تنفيذًا لحُكم قضائي بحبسها سنتين - قضت منها سنة حبس - في اتهامها بنشر وفيديوهات خادشة للحياء والتحريض بالإغراء على الدعارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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"متهمًا أنفاق حماس".. الاحتلال يعلن مصرع وإصابة جنود في غزة بالفطر القاتل

منذ بداية الحرب البرية على قطاع غزة قبل نحو 70 يومًا، أعلن الاحتلال الإسرائيلي تشخيص ما لا يقل عن 10 جنود بعدة إصابات أصيبوا بها أثناء القتال ومن بينهم إصابات بعدوى فطرية قاتلة.

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هاني ميلاد: قرار حظر نشر أسعار الذهب سيساهم في استقراره

قال الهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، أن سوق الذهب في مصر يشهد عدم استقرار في الفترة الأخيرة، وأن أسعار الذهب تختلف من فترة إلى أخرى.

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الاحتلال يزعم استيلاء حماس على بعض المساعدات التي تدخل غزة

قال دانيال هاجاري المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، "نواصل الجهود الاستخبارية والعملياتية بحثا عن الأسرى في غزة".

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الجنيه وصل لـ 25 ألفًا.. "شعبة الذهب" تكشف حقيقة وقف البيع مؤقتًا

نفى عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، ما تردد بشأن وقف بيع الذهب مؤقتًا داخل بعض المحال، معقبا: "المحلات كلها شغالة طوال اليوم".

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مستوى قياسي جديد لسعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه

قفز تداول سعر الدولار في السوق السوداء للمضاربة على العملة (السوق غير الرسمية) خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين بنحو جنيه مقارنة بتعاملات صباح اليوم.

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بعد مستويات تاريخية.. سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بتعاملات المساء

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال تعاملات المساء، عند مستواه عصر اليوم، عندما سجل مستوى قياسيا جديدا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

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