شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: خدمات المكاتب الصحية تقدم مجانا للمواطنين وبجودة عالية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف عبدالغفار أن منظومة التطعيمات، دخلت ضمن أعمال التطوير، وتم تشغيلها لتغطي كافة احتياجات القطاع الوقائي بشكل ممكين، مع إظهار البيانات الداعمة لمتخذي القرار من خلال لوحة قيادة داخل مركز القيادة والسيطرة، بغرفة الأزمات المركزية في وزارة الصحة والسكان
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إن خدمات مكاتب الصحة المتنقلة، هى مشروع تم استحداثه ضمن إستراتيجية وزارة الصحة والسكان للتوسع في تقديم الخدمات للمواطنين، والوصول بالخدمات الصحية إلى المستحقين في المناطق النائية.
ولفت المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان إلى أن هذه المكاتب المُتنقلة، تقدم خدمات الطب الوقائي مثل تسجيل المواليد والوفيات، واستخراج شهادات الميلاد والوفاة المميكنة، إلى جانب خدمات التطعيمات الروتينية للأطفال، وكذلك التطعيمات الخاصة بالحجاج والمعتمرين والمسافرين إلى الخارج، وعدة خدمات أخرى.
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