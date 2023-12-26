شكرا لقرائتكم خبر عن 91% من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط التجار محتكرى السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات لضبط التجار محتكرى السلع طمعا في رفع أسعارها بالأسواق، أيد غالبية القراء مطالب مطالب تكثيف الحملات لضبط التجار محتكرى السلع طمعا في رفع أسعارها بالأسواق. وأيد 91% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط التجار محتكرى السلع طمعا في رفع أسعارها بالأسواق ، بينما عارض 9% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط التجار محتكرى السلع طمعا في رفع أسعارها بالأسواق.

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