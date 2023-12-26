شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بإعلام القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بكلية الإعلام بجامعة القاهرة ، غدا الأربعاء، وتعقد حضوريا بالكلية داخل قاعات ومدرجات الكلية، بالإضافة إلى مبنى قاعات الامتحانات بالجامعة.

ومن المقرر أن تعقد اختبارات نهاية الفصل الدراسى الأول، بنظام البابل شيت والاسئلة المقالية وفقا لتوجيهات الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة لتقيس مهارات الطلاب.

وأعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، الانتهاء من تجهيزات الكنترولات حتى يتم تصحيح نماذج الإجابة أول بأول بمجرد الانتهاء من الامتحانات تمهيدًا لإعلان النتائج للطلاب بعد أيام قليلة من انتهاء الامتحانات.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لنحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقا لنظام امتحانات يجمع بين كل من البابل شيت والأسئلة الموضوعية المقالية وأسئلة حل المشكلات، مع مراعاة طبيعة كل كلية ونظام الدراسة بها والاختلاف بين المواد النظرية والعملية، وذلك لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطالب وقياس قدراته على الفهم والتمييز، مع تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المعايير والمقاييس المعتمدة التي تحدد مضمون وشكل ورقة الأسئلة الامتحانية وأن تكون الأسئلة واضحة، بالإضافة إلى إعطاء الوقت الكافي لكل امتحان، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل القاعات للإجابة عن استفسارات الطلاب وحل أي مشكلة تطرأ.