90% منها انفلونزا عادية.. أستاذ صدرية بقصر العيني يكشف تفاصيل أدوار البرد المنتشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

قال الدكتور يسري عقل أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة، إن أدوار البرد المنتشرة حاليًا غالبيتها انفلونزا حتى مع عمل مسحات طبية للمرضى وذلك بنسبة تتخطى 90%.

وأضاف رئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة لـ"الخليج 365" أن العرض الدارج بين الحالات المرضية المصابة هو حرارة من أسبوع إلى 10 أيام، مؤكدًا أن الحالات المرضية المصابة بكورونا قليلة جدًا.

وأكد الدكتور يسري عقل أن فيروس كورون سيظل معنا كما هو الحال في الانفلونزا، لافتًا أنه في عامي 1917 و1918 كانت هناك موجة عالية من الانفلونزا الإسباني وظلت معنا بعد مرور حوالي 100 عام، وتشكل الفيروسات خطورة كل فترات زمنية بعيدة.