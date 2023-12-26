نشرة التوك شو.. ارتفاع الذهب وتوقعات الأبراج لـ 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

إبراهيم عيسى: النهضة الحقيقية ليست في المباني أو الطرق بل في التعليم

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك عجز بالمدرسين في المدارس المصرية قرابة 400 ألف معلم، مشيرا إلى أنه لم يتم تعيين المدرسين منذ 15 عام إلا في فترة محدودة وهذه كارثة على مستقبل ورؤية التعليم، كما أكد أن العجز في عدد المعلمين أخطر من الديون الخارجية على مصر.

وأضاف عيسى، خلال برنامجه "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الإثنين، أن التعليم هو ما يحل مشكلة الوعي والاستثمار والسياحة والتصنيع وكافة المشاكل التي تواجه المجتمع.

وأوضح مقدم "حديث القاهرة"، أن المجتمع يمتلك نوابغ وفي القاعدة العريضة غير مؤسس بشكل جيد، مؤكدا أن التعليم في مصر تحول لعدد المباني والفصول وليس عدد المعلمين ورواتبهم وأحوالهم.

شعبة الأدوية توضح حقيقة وجود أزمة دواء في مصر

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، حقيقة وجود أزمة في قطاع الدواء بمصر.

وأكد "عوف"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن رقم الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية هو 15301، ويمكن الاتصال عليه في أي وقت لمعرفة أماكن توافر الدواء وبديله، مشددًا أنه على الصيادلة ضرورة كتابة قائمة بأنواع الدواء الناقص في السوق وتقديمها لنقابة الصيادلة.

وقال إن أدوية "الضغط والأنسولين والسكر" متواجدة في الأسواق، وهناك أنواع محددة من حقن الأنسولين أشيع أنها تساعد على التخسيس ولهذا يتم سحبها بكثرة من الصيدليات، منوهًا أن كل دواء في مصر له مخزون استراتيجي من 3 لـ6 شهور في مصر.

وأضاف: "28 صيدلية تابعة للدولة تتوفر بها كل الأدوية بالروشتة والرقم القومي، ومن 4 شهور كانت أدوية الغدة تشهد سحبًا كبيرًا واليوم متوفر البديل بنفس المادة الفعالة والكفاءة، وأدوية الغدة تقاس كل شهر، ولو لم يعطي النتيجة لن تستمر في السوق".

وتابع: "المواطنين اعتمدوا على المنتج المصري في دواء الغدة وذلك ضمن خطة الدولة لتوطين الصناعة منذ 2014، حجم التعامل في سوق الدواء بمصر".

"مبالغ فيه".. رئيس شعبة الذهب: المعدن الأصفر وصل لأعلى سعر في تاريخه

علق إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب فى اتحاد الصناعات، على أسباب ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الارتفاعات الكبيرة للبورصات العالمية انعكست على مصر وما يحدث الآن.

وأضاف "واصف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة "دي أم سي"، أن الارتفاعات في أسعار الذهب سببه التسارع بشراء الذهب وتخزينه عند حدوث الأزمات، مما يؤدى للارتفاع بشكل أكبر وإحداث أزمة.

وأشار إلى أن البعض يؤجل بيع ذهبه عندما يرى ارتفاعا في أسعار فتحدث فجوة في العرض والطلب وهو أيضًا سبب الارتفاع الجنوني في الأسعار، مؤكدًا أن الذهب يتحرك محليا فقط فى الصعود، موجهًا نصيحة بعدم شراء الذهب وهو في أعلى نقطة له، وتابع: "الذهب وصل إلى أعلى نقطة له فى تاريخ مصر بـ3200 جنيه والسعر في مصر مبالغ فيه عن الطبيعي".

هاني ميلاد: قرار حظر نشر أسعار الذهب سيساهم في استقراره

قال الهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، أن سوق الذهب في مصر يشهد عدم استقرار في الفترة الأخيرة، وأن أسعار الذهب تختلف من فترة إلى أخرى.

وأوضح "ميلاد"، في مداخلة ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية etc، أن عدة أسباب وراء عدم استقرار الذهب في الفترة الأخيرة، منها إقبال الناس على شراء الذهب كونه الملاذ الآمن الذي يحفظ قيمة نقودهم، وبالتالي هذا السلوك يؤدي إلى رفع سعر الذهب في الأساس.

وأضاف رئيس الشعبة العامة للذهب أن قرار حظر نشر أسعار الذهب سوف يساهم بشكل أو بآخر في استقرار أسعار الذهب في الفترة القادمة.

برغم الألم.. هاني الناظر يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة

كتب الدكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، منشورًا مؤثرًا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث احتفل مع متابعيه بعيد ميلاده الليلة، موضحًا أنه مختلف عن كل عام، لأنه لم يحتفل مع أبنائه وأحفاده مثلما اعتاد دائمًا، مشيرًا بذلك إلى أن إصابته بمرض السرطان منعته من الاحتفال معهم.

وقال هاني الناظر خلال منشوره: هذه ليلة يوم ميلادي وقد تعودت عندما كنت صغيرا على الاحتفال بها مع أبي وأمي وأخي وفي شبابي مع أصدقائي.. وبعد زواجي أحتفل بها مع زوجتي وأبنائي وأحفادي وأسعد بهداياهم الرمزية.

وأضاف الدكتور هاني الناظر عبر المنشور: أما اليوم فأحتفل بها ومعي زوجتي فقط دون الأبناء والأحفاد وقد يبدو هذا وكأنه شيء مؤلم نفسيًا.. ولكن الحقيقة غير هذا فقد أكرمني الله بصحبة رائعة وهي حضراتكم وأجمل الهدايا وهي دعاؤكم المستمر وصلواتكم من أجلي وتمنياتكم لي بالشفاء والتي لا تتوقف.

أحمد موسى يكشف حقيقة إجراء تغييرات لرؤساء تحرير الصحف القومية

كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة ما تردد عن عقد اجتماع لهيئة الوطنية للصحافة غدا بشأن التغييرات لرؤساء التحرير.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، مساء الإثنين، أنه لا يوجد اجتماع غدا للهيئة الوطنية للصحافة بشأن التغييرات لرؤساء التحرير.

وأضاف مقدم "على مسئوليتي": "لا تغييرات صحفية لرؤساء التحرير غدا"، لافتا: "ليس هناك تعديلات غدا في المؤسسات القومية الصحفية".

نجيب ساويرس ينفي شائعة نقل استثماراته للخارج: سعادتي وراحتي في مصر

نفى رجل الأعمال نجيب ساويرس، نقل استثماراته ونشاطاته خارج مصر، قائلا:" هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة".

وأضاف "ساويرس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين: "مقدرش أعيش في أي مكان تاني غير مصر".

وأضاف المهندس "ساويريس": "سعادتي وراحتي متواجدة في بلدي"، مضيفا:" شركاتنا عالمية وتعمل في أماكن كثيرة بالعالم وهذا الأمر يشرف مصر ولا يضرها".

وتابع: "إحنا طول عمرنا عندنا نشاط دولي وهذا أمر مفيد للدولة المصرية وأرباحنا يتم تحويلها لداخل مصر بشكل دائم"، مضيفًا: "المصانع والفنادق الخاصة بنا متواجدة في مصر ومستمرة و لا صحة لنقلها للخارج".



خبيرة تاروت تكشف عن الأبراج الأكثر حظًا في 2024

كشفت خبيرة التاروت بسنت يوسف، عن توقعاتها لعام 2024.

وخلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، قالت يوسف، إن الأبراج الأكثر حظًا عام 2024، هم الجدي والسرطان والجوزاء.

وتابعت خبيرة التاروت، أن الأبراج التي ستجني الأموال هم برج الجدي والحمل والثور والدلو، لكن برج الدلو لن يكون المال لديه للدرجة التي تكفيه، كما أن الأبراج الأكثر حظًا عام 2024، هم الجدي والسرطان والجوزاء.

وعن برج العقرب أوضحت بسنت أن الضغوط لديه مستمرة من العام الماضي، وبدءًا من شهر 6 سيكون هناك توقعات جديدة، أما الشمس فستدخل برج الحمل والأفضل له سيكون في النصف الثاني من العام حتى العام التالي، حيث أنه سيكون نجمًا في كل مجال ويتفوق، قد تخرج الظروف عن إرادته ولكنه لديه نجاحات مادية على فترات متفرقة، وسيكون لديه ضربة حظ.