"سمير" يطلب تطليق زوجته: خدعتني كلها "نفخ وشفط وزرع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

رفع "سمير. ح"، 33 سنة، صاحب شركة استيراد وتصدير، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته، مبررا طلبه: "مركبة باروكة وهدومها كلها قصيرة".

قال الزوج: إنه تعرف على "سمر. م"، 29 سنة، من خلال بعض الأصدقاء المشتركين، فوجدها بشوشة محترمة وجميلة، ووافق على الارتباط بها، وبعد شهر من الخطوبة، تم تحديد موعد الزفاف "انتقلنا للمعيشة سويا بعش الزوجية".

أضاف "سمير": "عشت حياة زوجية سعيدة، فهي فعلت ما بوسعها حتى تجعلني أشعر بالراحة النفسية بمنزل الزوجية، لكن ما خفي كان أعظم "شعرها طلع باروكة".

يشكو الزوج زوجته: كانت مفاجأة غريبة بالنسبالي، كل حاجة كنت شايفها طبيعية لكن بعد الزواج لاحظت "نفخ وشفط وزرع، ولم تخبرني بذلك"، طالبتها بالطلاق لاستحالة المعيشة معها "طلعت كدابه وخدعتني"، لكنها رفضت.

فلجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لرفع دعوى تطليق للضرر منها حملت رقم 2439 لسنة 2022، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.