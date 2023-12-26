شاب غريق يثير لغزا في مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة شاب غريق بنهر النيل بمصر القديمة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بنهر النيل دائرة القسم.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع مأمور القسم.

عمليات البحث كللت بانتشال جثة غريق يبلغ من العمر ٣٨ سنة، ويكثف رجال المباحث الجنائية جهودهم لكشف غموض الوفاة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

