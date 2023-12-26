العثور على جثة طفلة مشنوقة داخل غرفتها بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة طفلة مشنوقة داخل غرفتها جنوب الجيزة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفلة بمسكنها.

وجه العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

الفحص المبدئي بين أن الجثة لطفلة تدعى "ش.ر." في الثالثة عشرة من عمرها ترتدي ملابسها ولا توجد بها إصابات سوى حز بالرقبة.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت التحريات وأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.