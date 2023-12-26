شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن إطلاق المسابقة الدولية للابتكارات العلمية والهندسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، عن إطلاق المسابقة الدولية فى إصدارها الثالث للابتكارات العلمية والهندسية.

وأوضحت جامعة حلوان في بيان لها، إن هذه المسابقة تأتي تأكيدًا على اهتمام الجامعة بتشجيع مشاركة طلابها في الفعاليات والمسابقات المختلفة، لما لذلك من أثر بالغ في بناء شخصية الطالب الجامعي.

وأوضح البيان أن مشاركة الطلاب فى المسابقة يأتي برعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

ودعا البيان الطلاب أصحاب الأفكار والابتكارات العلمية والهندسية، إلى الإسراع بتقديم مشاريعهم المبتكرة للمشاركة في المسابقة الدولية للعلوم الهندسية والابتكارات.

وأشار إلى أن الهدف من المسابقة هو خلق منافسة بين الطلاب أصحاب الأفكار في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا، لبناء مهاراتهم وتطوير قدراتهم الإبداعية.

وحدد البيان 31 ديسمبر 2023 موعدًا نهائيًا لتقديم مشاريع المتسابقين، مشيرًا إلى أن التفاصيل متوفرة على الرابط الإلكتروني للمسابقة التالي https://iseic-adc.org

تأتي مشاركة الطلاب فى المسابقة تحت إشراف هشام رفعت القائم بعمل أمين عام الجامعة، محمد جاد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، مدحت علام مدير الإدارة.