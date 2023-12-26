شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: فرص أمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتابعت هيئة الأرصاد: متوقع أيضا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتظل الأجواء باردة ليلاً وفي الصباح الباكر بينما يسود نهارا طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة جنوباً.

ويشهد اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد اليوم طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13.