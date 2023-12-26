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التموين تتعاقد غدا على شراء زيت الطعام لطرحه بأسعار مخفضة

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القاهرة - سامية سيد - تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية غدا الأربعاء، العروض التي ستقدمها الشركات  الراغبة في المشاركة في الممارسة رقم 9 لسنة 2023 /2024 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية "1000 طن زيت صويا و500 طن زيت عباد "والتسليم خلال الفترة من 15 فبراير إلى 16 مارس 2024  .

 

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية زيت الطعام والسلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة ، كما تستمر الوزارة في توفير السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر ديسمبر الجاري من خلال المنافذ وبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتي .

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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