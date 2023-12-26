شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 مشروع تغير الحياة بالصف وأطفيح.. حصاد إنجازات "حياة كريمة" بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الجيزة نهضة حضارية، ضمن أعمال المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، فى 42 قرية بمركزى الصف وأطفيح، بما يزيد عن 1000 مشروع تنموي يغطي جميع قطاعات البنية التحتية والخدمات الرئيسية في مجالات أهمها الإسكان والصحة والتعليم والنقل.

وجاءت أبرز إنجازات "حياة كريمة" في قرى الجيزة على النحو التالي:

-إنشاء 22 مجمعا للخدمات الحكومية والزراعية المتكاملة.

-إنشاء 124 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية.

-إنشاء وتطوير 556 فصلا دراسيا و66 مدرسة.

-إنشاء 16 نقطة إسعاف و37 وحدة صحية.

-إنشاء وتطوير 43 مركز شباب.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه يجرى التنسيق والمتابعة الدورية من قبل أجهزة المحافظة مع الجهات المعنية بتنفيذ مشروعات حياة كريمة بمركزى الصف وأطفيح، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات وتذليل أية عقبات قد تواجه الأعمال للانتهاء منها وفق الجداول المحددة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأشار المحافظ إلى ارتفاع معدل الإنجاز بكافة المشروعات المدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة، حيث تم افتتاح العديد منها والتى ساهمت فى تحسين شامل فى جودة حياة المواطنين بالقرى المدرجة بالصف وأطفيح ضمن خطة الدولة لتوفير الحياة الكريمة لكافة المواطنين.