مرور الجيزة: جثة و13 مصابا حصيلة حادث ميكروباص وصلة المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جنبت إدارة المرور آثار حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى وصلة المريوطية اليوم الثلاثاء.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من غرةف عمليات الإدارة العامة لشرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بالاتجاه القادم من الطريق الدائري "دائري المنيب".

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص اتجاه اكتوبر؛ إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أسفر عن حالة وفاة و13 مصابا نقلوا إلى مستشفى الهرم للعلاج.

تم إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وانتدب اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة لجنة فنية للمعاينة بالتنسيق مع إدارة المرور.