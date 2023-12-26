جثة مغطاة ومصابون على الأرض.. لحظات عصيبة أعلى وصلة المريوطية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جثة مغطاة ومصابون يفترشون الطريق وسط ذهول الحاضرين من صدمة المشهد إثر حادث أعلى وصلة المريوطية صباح الثلاثاء.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفر عن مصرع سيد حسين جودة 59 سنة و13 مصابا هم كل من: نادر بهاء عبد العزيز 37 سنة، ماجد غطاس 34 سنة، إسلام محمود 27 سنة، محمد صلاح 18 سنة، محمد جاد 41 سنة، سمير سيد 34 سنة ومحمد أسامة 27 سنة، أحمد برنس 35 سنة، محمد أحمد 47 سنة، بيشوي توفيق 35 سنة، خالد كمال 30 سنة، ياسر النقيب وصبي يدعى عبد الرمن سيد 16 سنة.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من غرةف عمليات الإدارة العامة لشرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بالاتجاه القادم من الطريق الدائري "دائري المنيب".

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص اتجاه اكتوبر؛ إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق وتم إيداع الجثمان ثلاجة مستشفى الهرم ويتلقى المصابون العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وانتدب اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة لجنة فنية للمعاينة بالتنسيق مع إدارة المرور.