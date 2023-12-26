ضبط 13 كيلو حشيش بحوزة سائق في أطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي القبض على سائق يتاجر في الحشيش بأطفيح.

معلومات وردت أكدتها تحريات العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب باتجار سائق في المواد المخدرة تحديدا الحشيش متخذًا مركز أطفيح مسرحًا لنشاطه.

بتقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد أبو القاسم مفتش مباحث فرقة الشرق من ضبط المتهم بحيازته 13 كيلو جراما من مخدر الحشيش في أحد الأكمنة المعدة له.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.