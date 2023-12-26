الشرطة تداهم مخزن تاجر حجب السكر عن الأسواق بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

خطة شيطانية لجأ إليها تاجر بحجب كمية من السكر عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء بأوسيم لكن الشرطة كشفت مخططه غير المشروع.

إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع وحدة مباحث أوسيم بقيادة المقدم مصطفى كمال ألقت القبض على تاجر بحوزته (8,980 طن سكر – مبلغ مالى - ماكينة لحام) بداخل مخزنه بدون ترخيص.

أمام العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال قرر التاجر بتخزين السكر مجهول المصدر بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيبة البيع.

تحرر محضر أحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.