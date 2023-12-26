شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تنفيذ الأعمال المساحية بمواقع مبادرة "حياة كريمة" لـ 4427 موقعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندس خالد أمين رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، يستعرض أهم الأعمال والأنشطة التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة.

قال سويلم أن هيئة المساحة تقوم بدور هام للمساهمة في حركة البناء والتعمير الحالية من مشروعات قومية كبرى وطرق إقليمية ومحاور تنموية ، حيث قامت وتقوم الهيئة بأعمال الرفع المساحى اللازمة لهذه المشروعات ، مثل مشروع تنمية جنوب الوادي ، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام – الجارى صرف التعويضات الخاصة به بإجمالى 2 مليار جنيه - ، ومشروع قناة السويس الجديدة ، والمدن الجديدة (العاصمة الإدارية - مدينة العلمين الجديدة - مدينة سفنكس) ، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة ، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ، والعديد من مشروعات النقل الكبرى ، مشيراً لأهمية إستمرار التنسيق بين هيئة المساحة وكافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بما يحقق سرعة تنفيذ المشروعات القومية .

كما تقدم الهيئة خدماتها للمواطنين ولجهات الدولة المختلفة من خلال حصر الأملاك وتوفير الخرائط الطبوغرافية والتفصيلية (الورقية والرقمية) بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمرانى والتعداد السكانى وتوصيل المرافق ، بالإضافة للمشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمواقع المبادرة لعدد 4428 موقع بمختلف محافظات الجمهورية .

كما تقوم الهيئة بتنفيذ أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لعدد (158) مدينة و (4200) قرية و (18349) من الكفور والعزب والنجوع ، وذلك على (4) مراحل تنفيذية ، حيث تم الإنتهاء من الثلاث مراحل الأولى وجاري الإعداد للبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة .

كما تقوم هيئة المساحة بإتخاذ إجراءات تثمين الأراضى والمنشآت المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة ، حيث يتم بعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة ومراجعتها القيام بأعمال المعاينة على الطبيعة والتثمين بمعرفة مديرية المساحة المختصة والعرض على اللجنة العليا لتعويضات نزع الملكية لمراجعتها والمعاينة على الطبيعة وإعداد التقديرات النهائية للتعويضات ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسير في إجراءات صرف التعويضات .

وأكد سويلم على السعي الدائم لتوظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية بالهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير المنتجات التي تقدمها الهيئة للجمهور، مع دراسة التوسع في تقديم خدمات جديدة للمواطنين تتناسب مع القدرات الضخمة التي تتميز بها الهيئة، وبما يتماشي مع توجهات الدولة المستقبلية والمشروعات القومية الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها حالياً، مع العمل على توفير أحدث الأجهزة والمعدات التي تٌسهم في تطوير أداء العمل ، وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لمهندسي وفني الهيئة خاصة في ظل الخصوصية التي تتمتع بها أعمال الهيئة .