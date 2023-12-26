شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار طرح البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بـ 18 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر الخليج 365، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية اليوم : -الطماطم بـ 10.5جنيه. ‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 18 جنيها ‏-البصل بـ 18جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 12جنيه. -بطاطا بـ10 جنيهات ‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 16 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 20 جنيها . ‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 40 جنيها . ‏‎‏‎‏-الليمون بـ17 جنيها. الفاصوليا الخضراء 20 جنيها -جوافة بـ 20 جنيها. يوسفي بلدى 13.5 جنيه -الموز البلدى بـ 18 جنيها.

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