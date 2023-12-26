أخبار مصر

استمرار طرح البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بـ 18 جنيها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار طرح البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بـ 18 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

وينشر الخليج 365، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية اليوم :

 

-الطماطم بـ 10.5جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 18 جنيها

 

‏-البصل بـ 18جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 12جنيه.

 

-بطاطا بـ10 جنيهات

 

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 16 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 10 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 20 جنيها .

 

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .

 

‏‎‏‎‏-الليمون بـ17 جنيها.

 

الفاصوليا الخضراء 20 جنيها

 

-جوافة بـ 20 جنيها.

 

يوسفي بلدى 13.5 جنيه 

 

-الموز البلدى بـ 18 جنيها.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements