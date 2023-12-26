شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه المديريات بإرسال التماسات غير الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات التعليمية بسرعة إرسال كافة الالتماسات التي تسلمتها المديريات من المعلمين الذين لم يوفقوا في اجتياز التدريبات الخاصة بمسابقة 30 ألف معلم للسنة للأولى، تمهيدًا لتنظيم التواصل معهم والرد على هذه الالتماسات.

وشهد عام 2023، اهتمام كبير بملف المعلمين وخاصة ما يتعلق بسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من تعيين قرابة 16 ألف معلم ضمن المعلمين الناجحين بالمسابقة الأولى من 30 ألف معلم وتسلموا العمل فى المدارس فعليا للمساهمة فى سد العجز بالمدارس، كما فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التقدم للمسابقة الثانية لتعيين معلمين موضحة أنه نجح 20 ألف و866 متقدم، فى الاختبارات التى تم عقدها من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

كما شهد العام الدراسى الحالى تخريج الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، حيث تم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، مشيرا إلى أن هؤلاء المديرين باكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها، وتم تسليمهم العمل فى المدارس خلال الفترة الماضية.

واهتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بترقيات المعلمين حيث أتاحت الوزارة منذ نوفمبر الماضى وحتى 25 يناير 2024، مراجعة بيانات شاغلى وظائف المعلمين أو ما يقابلها من وظائف الأخصائيين وأمناء المكتبات المرشحين للترقى واستيفاء توقيعات المرشحين للترقى بصحة البيانات، استعداداً لصدور قرار الترقية للعام الدراسي الحالى، 2024,2023.

وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، التابعة لوزارة التربية والتعليم، أن المستهدف ترقيتهم خلال العام الدراسي الحالى، قرابة 400 ألف معلم، موضحة أنه تم فتح باب التقدم، للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى ، وذلك في إطار حرص الأكاديمية المهنية للمعلمين على استيفاء شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى إلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين وأمناء المكتبات وفق قانون الكادر.