شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى قلب أفريقيا.. تدريب ممثلى 20 دولة أفريقية بمجالات البحث العلمى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تدخر الدولة المصرية جُهدًا تجاه دعم أشقائها الأفارقة، فى سبيل تحقيق التنمية والنهضة لجميع دول القارة، وتحرص مصر على تعزيز التعاون المُشترك مع الاتحاد الأفريقي وجميع الدول الأفريقية في جميع المجالات وخصوصًا في التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، نظرًا لأنهما يُمثلان قاطرة التنمية والنهوض الاجتماعي والاقتصادي للقارة الأفريقية، وذلك فى ظل توجيهات القيادة السياسية ا بهذا الملف الذي حظى باهتمام بالغ من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى شهدت ازدهارًا وعودة للريادة المصرية بالقارة الأفريقية.

ونجحت وزارة التعليم العالى فى تخصيص منح تدريب قصيرة الأمد لشباب الدول الأفريقية من خلال دورات تدريبية قصيرة في العديد من مجالات البحث العلمي، ومنها (الفضاء والاستشعار من البُعد، والبحوث الصحية والأوبئة والذكاء الاصطناعي والحوكمة والتغيرات المناخية والهندسة)، كما تعمل الوزارة على استخدام وتوظيف بيانات الأقمار الصناعية لحل المشاكل البيئية الإقليمية المُشتركة، وكذلك تعظيم الفائدة من الموارد البحرية ورصد وتخريط الأماكن الواعدة للصيد المفتوح، حيث تم تقديم تدريب لنحو 70 متدربًا أفريقيًا ممثلين عن 22 دولة أفريقية في مجالات الاستشعار من البُعد وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الزراعة والغذاء والتربة باستخدام تقنيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية.