شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم العالى تلاحق الكيانات الوهمية وتغلق كيانا بمحافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "جريت أكاديمي" والكائن مقرها فى (8 شارع أبو بكر الصديق - الدور الرابع - أول كوبرى المحكمة - مصر الجديدة - محافظة القاهرة)، وتدعى قبول دفعة جديدة من الطلاب من خريجى الثانوية العامة، وذلك من خلال الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن قبول الطلاب فى الأقسام الآتية ( قسم الصحافة والإعلام - قسم تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلى – قسم التمريض – قسم المساحة ونظم ومعلومات جغرافية – هندسة بترول – قسم لغات وترجمة - قسم سياحة وفنادق) بمجموع 50% فأكثر دون التقيد بالسن، كما تقوم بالترويج لنفسها بإعطاء شهادات معتمدة من جامعة باشن الأمريكية وموثقة من وزارة الخارجية.

وخاطب د. أيمن عاشور اللواء/ محافظ القاهرة لأعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزارى بالغلق الإدارى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأة حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.

كما خاطب الوزير كل من الدكتور/ وزير التموين والتجارة الداخلية، / وزير العمل بصورة من التقرير وصورة من القرار الوزارى بالغلق الإدارى للمنشأة المذكورة لأعمال شأن كل وزارة.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك فى ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة فى التصدى للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعى لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه فى إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالى للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مُستمر، ونشر ذلك على الموقع الإلكترونى لوزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، والموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفى حالة الرغبة فى التأكد من شرعية أى مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالى وحساباتها.