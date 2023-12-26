بعد استكتابها.. قرار قضائي بشأن معارضة الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

حجزت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي جنح أكتوبر، اليوم الثلاثاء، دعوى معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات، لجلسة 29 يناير؛ للنطق بالحكم.

وشهدت الجلسة السابقة توجه نسرين طافش بصحبة دفاعها ومندوب من النيابة العامة إلى مصلحة الطب الشرعي لاستكتابها امام خبراء التزييف والتزوير لإعداد تقرير فني بالاستكتاب والعرض على المحكمة.

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وتشير الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة، فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجني عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكي مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائماً وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.

وقدم دفاع المجني عليها سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرا من المتهم إلى البنك بأن يدفع إلى المجني عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.

وقد قضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابياً بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً.