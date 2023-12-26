23 يناير.. الحكم في طعون 162 متهم بقضية ”كتائب حلوان”

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

حجزت محكمة النقض، جلسة النطق بالحكم في الطعن على الحكم الصادر حضوريا بحق 162 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بكتائب حلوان الإرهابية على أحكام محكمة الجنايات الصادرة بالإعدام والمؤبد والسجن المشدد للمتهمين لـ 23 يناير المقبل.

وكانت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمها في يونيو من العام الماضي حضوريا بحق 162 من بين 215 شملهم أمر الإحالة، وتضمن الحكم إصدار حكم الإعدام بحق 10 متهمين منهم، والسجن المؤبد لـ 56 آخرين، والمشدد 15 سنة بحق 53 متهما، والمشدد 10 سنوات بحق 34 متهما، والسجن 15 سنة بحق 11 متهما، والسجن 10 سنوات لمتهم واحد.

وأمرت المحكمة، أيضا بخضوع المتهمين للمراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة الحبس، وقد قضت المحكمة ببراءة 43 متهما، بانقضاء الدعوى الجنائية بسبب وفاة 8 متهمين.