أوثقوه بالحبال وعذبوه.. تفاصيل مقتل "سارق محمول" بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

وصلة تعذيب قاسية تلقاها لص سرق هاتف محمول من 3 أشخاص في منطقة دار السلام أدت إلى وفاته.

قبل أسبوعين، سرق شاب شهرته "فرخة" هاتف محمول من زميله في العمل، بعد ذلك اكتشف الأخير الأمر واصطحب اثنين من زملائه وخطفوه.

احتجز المتهمون الثلاثة المجني عليه في ورشة أحدهم وأوثقوه بالحبال واعتدوا عليه بالضرب بعصا خشبية حتى ساءت حالته الصحية وقاربت أنفاسه على الانقطاع.

أخذ الجناة السارق وألقوه في الشارع بجانب الطريق، أغشي عليه وتوفي قبل وصوله للمستشفى.

تلقى رجال الأمن، إخطارًا من المستشفى بوجود قتيل، حضرت قوة من قسم الشرطة وبدأت تحرياتها في الواقعة.

وصلت الأجهزة الأمنية لكاميرا مراقبة كشفت هوية المتهمين الثلاثة، من بعدها ألقت القبض عليهم من أماكن سكنهم وأحالتهم للنيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.