وكيل محلية النواب: تعويضات المواطنين من نزع الملكية بلغت 1.7 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف صرف التعويضات للمنفعة العامة بمحافظة الجيزة من الملفات المهمة، لافتا إلى أن هناك إشكالية لدى هيئة المساحة تتمثل في العنصر البشري.

وتابع الحسينى: "اللجنة حريصة على حل الملف، وضرورة وضع توقيت محدد لصرف التعويضات، 1.7 مليار جنيه، تم صرف 700 أو 800 مليون، وهذا أمر غير مقبول لأنه يشكل عبء على الدولة بسبب تراكم الفوائد على الدولة، مشددا على ضرورة أن يكون لدى المساحة حلول واقعية من قبل المساحة لحصر المشكلة وإدارتها بدقة، وأن يكون هناك جدول زمنى لصرف التعويضات".



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب محمد وفيق، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بشأن تأخر صرف التعويضات للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم للمنفعة العامة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020.