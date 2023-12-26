مشروعات كبرى وطرق ومحاور.. وزير الري يكشف عن جهود هيئة المساحة بشأن البناء والتعمير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا اليوم الثلاثاء، من المهندس خالد أمين رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، يستعرض أهم الأعمال والأنشطة التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة .

وقال سويلم إن هيئة المساحة تقوم بدور مهم للمساهمة في حركة البناء والتعمير الحالية من مشروعات قومية كبرى وطرق إقليمية ومحاور تنموية، حيث قامت وتقوم الهيئة بأعمال الرفع المساحي اللازمة لهذه المشروعات؛ مثل مشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام -الجاري صرف التعويضات الخاصة به بإجمالي ٢ مليار جنيه- ومشروع قناة السويس الجديدة، والمدن الجديدة (العاصمة الإدارية- مدينة العلمين الجديدة- مدينة سفنكس)، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، والعديد من مشروعات النقل الكبرى، مشيراً إلى أهمية استمرار التنسيق بين هيئة المساحة وكل الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية؛ بما يحقق سرعة تنفيذ المشروعات القومية .

وتقدم الهيئة خدماتها للمواطنين وجهات الدولة المختلفة؛ من خلال حصر الأملاك وتوفير الخرائط الطبوغرافية والتفصيلية (الورقية والرقمية)، بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمراني والتعداد السكاني وتوصيل المرافق، بالإضافة إلى المشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ بتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمواقع المبادرة لعدد ٤٤٢٧ موقعًا بمختلف محافظات الجمهورية.

وتقوم الهيئة بتنفيذ أعمال الرفع المساحي لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لعدد (١٥٨) مدينة و(٤٢٠٠) قرية و(١٨٣٤٩) من الكفور والعزب والنجوع، وذلك على (٤) مراحل تنفيذية، حيث تم الانتهاء من المراحل الثلاث الأولى، وجار الإعداد للبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة .

وتقوم هيئة المساحة باتخاذ إجراءات تثمين الأراضي والمنشآت المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة؛ حيث يتم بعد استيفاء كل الأوراق المطلوبة ومراجعتها القيام بأعمال المعاينة على الطبيعة والتثمين بمعرفة مديرية المساحة المختصة والعرض على اللجنة العليا لتعويضات نزع الملكية؛ لمراجعتها والمعاينة على الطبيعة وإعداد التقديرات النهائية للتعويضات، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للسير في إجراءات صرف التعويضات .

وأكد سويلم السعي الدائم لتوظيف كل الإمكانات الفنية والإدارية بالهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير المنتجات التي تقدمها الهيئة للجمهور، مع دراسة التوسع في تقديم خدمات جديدة للمواطنين؛ تتناسب مع القدرات الضخمة التي تتميز بها الهيئة، وبما يتماشى مع توجهات الدولة المستقبلية والمشروعات القومية الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها حاليًّا، مع العمل على توفير أحدث الأجهزة والمعدات التي تُسهم في تطوير أداء العمل، وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لمهندسي وفني الهيئة؛ خصوصًا في ظل الخصوصية التي تتمتع بها أعمال الهيئة .