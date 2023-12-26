رئيس قسم الصدرية بقصر العيني يوضح كيفية مواجهة إنفلونزا الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

عدد الدكتور يسري عقل أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة، عددًا من الأمور العامة لمواجهة انتشار الإنفلونزا خلال موسمها الحالي، أبرزها الوقاية والاستعداد.

وأضاف رئيس قسم الأمراض الصدرية في تصريح لـ"الخليج 365: أن الإنفلونزا "مرض غلس" ويجب الحرص على تناول الفاكهة الشتوية باستمرار وعلى رأسها البرتقال واليوسفي كمصدر لمد الجسم بفيروس سي.

وشدد الدكتور يسري عقل على أهمية التعرض إلى الشمس وذلك للحصول على فيتامين د، والحرص احتساء المشروبات الدافئة، والنوم الجيد حتى يكون الجهاز المناعي جيد يجب النوم قبل الثانية عشرة.

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