شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا أفريقيا بأولويات مصر.. ربط الجامعات المصرية بنظيراتها الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا لملف أفريقيا، ودعم الدول الافريقية فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بأفريقيا.

وتعمل وزارة التعليم العالى على إعادة تفعيل عمل فروع الجامعات المصرية بالخارج في السودان وجنوب السودان وتشاد، كما تسعى الوزارة لربط الجامعات المصرية بنظيرتها الأفريقية، من خلال مذكرات التفاهم والتوأمة مع الجامعات وبصفة خاصة جامعات عموم أفريقيا الأربع في (الجزائر والكاميرون ونيجيريا وكينيا.

كما تقوم وزارة التعليم العالى على دعم وتشجيع الباحثين الأفارقة لإجراء مشروعات بحثية مُشتركة خاصة في مجالات (الزراعة الذكية وإدارة الموارد الطبيعية ودراسات الثروة المعدنية والطاقة الجديدة والمُتجددة والمياه والصحة وتكنولوجيا الفضاء والاستشعار من البُعد).