شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا أفريقيا بأولويات مصر.. ربط الجامعات المصرية بنظيراتها الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وتعمل وزارة التعليم العالى على إعادة تفعيل عمل فروع الجامعات المصرية بالخارج في السودان وجنوب السودان وتشاد، كما تسعى الوزارة لربط الجامعات المصرية بنظيرتها الأفريقية، من خلال مذكرات التفاهم والتوأمة مع الجامعات وبصفة خاصة جامعات عموم أفريقيا الأربع في (الجزائر والكاميرون ونيجيريا وكينيا.
كما تقوم وزارة التعليم العالى على دعم وتشجيع الباحثين الأفارقة لإجراء مشروعات بحثية مُشتركة خاصة في مجالات (الزراعة الذكية وإدارة الموارد الطبيعية ودراسات الثروة المعدنية والطاقة الجديدة والمُتجددة والمياه والصحة وتكنولوجيا الفضاء والاستشعار من البُعد).
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