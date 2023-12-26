شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. بدء إنتاج السكر المحلى من 3 مصانع قصب 5 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها تصريحات وزير التموين عن بدء إنتاج السكر المحلى من 3 مصانع يناير المقبل وارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلى وأخر استعدادات الأهلى وفيوتشر قبل نهائي السوبر المصرى، بالإضافة إلى التطورات الراهنة على ساحة الحرب في غزة، وإلى أهم الأخبار.

وزير التموين: بدء إنتاج السكر المحلى من 3 مصانع قصب 5 يناير المقبل

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بدء إنتاج السكر المحلى من 3 مصانع للقصب اعتبارًا من يوم 5 يناير المقبل الأمر الذى سيزيد من المخزون الاستراتيجى من السكر وبالتالى سيزداد معدلات الضخ، لافتا إلى أن الوزارة طرحت كميات كبيرة من السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بسعر 27 جنيها بجانب أيضا صرف السكر المدعم لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه.

منخفض جوى.. الأرصاد تكشف أماكن الأمطار وفرص سقوطها خلال 48 ساعة مقبلة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لمنخفض جوى يومى الأربعاء والخميس، تشهد خلالها البلاد أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وتمتد للقاهرة الكبرى.

ومن المتوقع غدا الأربعاء، أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وزارة التعليم توجه المديريات بإرسال التماسات غير الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات التعليمية بسرعة إرسال كافة الالتماسات التي تسلمتها المديريات من المعلمين الذين لم يوفقوا في اجتياز التدريبات الخاصة بمسابقة 30 ألف معلم للسنة للأولى، تمهيدًا لتنظيم التواصل معهم والرد على هذه الالتماسات.

التموين تتعاقد غدا على شراء زيت الطعام لطرحه بأسعار مخفضة

تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية غدا الأربعاء، العروض التي ستقدمها الشركات الراغبة في المشاركة في الممارسة رقم 9 لسنة 2023 /2024 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية "1000 طن زيت صويا و500 طن زيت عباد "والتسليم خلال الفترة من 15 فبراير إلى 16 مارس 2024 .

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023.. وعيار 21 يسجل 3205 جنيهات

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر مستهل تعاملات الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 بعد ارتفاع بحولي 5 جنيهات وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3205 جنيهات وسط إقبال كبير على شراء الذهب في مصر .

أحمد حسن كوكا مرشح لتدعيم هجوم الأهلي فى يناير.. اعرف التفاصيل

دخل أحمد حسن كوكا، لاعب بنديك سبور التركي، دائرة المهاجمين المحليين المرشحين لتدعيم هجوم الاهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية، لينضم إلى قائمة من الأسماء المرشحة لتدعيم الخط الأمامي للمارد الأحمر برأس حربة محلي، فى ظل صعوبة التعاقد مع مهاجم أجنبي فوق السن خلال الميركاتو الشتوى بسبب اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب، على أن يحسم مارسيل كولر المدير الفني مصيره النهائى من التعاقد معه أو صرف النظر عنه.

الإسكان: تيسيرات للشركات والمستثمرين والأفراد على الأراضى المُلغى تخصيصها

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح تيسيرات للشركات والمستثمرين العقاريين والأفراد، للتعامل بالأسعار المعمول بها حالياً، وذلك لقطع الأراضي بجميع أنواعها، وكافة المساحات التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، ما عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة، والإسكان القومي والاجتماعي، و"ابنى بيتك"، وفق اشتراطات محددة، وذلك في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح تلك التيسيرات.

جيش الاحتلال: مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين فى المعارك الأخيرة بغزة

اعترف جيش الاحتلال الاسرائيلي بمقتل جنديين وإصابة 4 آخرين في المعارك الأخيرة بغزة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

اتحاد الكرة يقرر اللجوء للوقت الإضافى فى نهائي السوبر المصرى

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن مباراة نهائي كأس السوبر المصري التي تقام الخميس المقبل ستشهد اللجوء إلى الوقت الإضافى فى حالة انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن لائحة البطولة تنص على اللجوء إلى ركلات الجزاء مباشرة في مباريات نصف النهائي ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، أما المباراة النهائية فقط ستشهد اللجوء للوقت الإضافى.

شبورة كثيفة اليوم وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 14 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وزارة الصحة: خدمات المكاتب الصحية تقدم مجانا للمواطنين وبجودة عالية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان أن الخدمات المقدمة للمواطنين فى مكاتب الصحة المتنقلة تقدم بجودة عالية وتخفف من التكدس بالمكاتب المختلفة مشيرا إلي أن جميع الخدمات تقدم مجانا كما تقدم في مكاتب الصحة وتابع : كل اصدارات المكاتب الصحية المتنقلة مميكنه ومزودة بعلامات مائية وكيو أر كود منعا للتزوير .

الحسابات الفلكية: غرة شهر رجب 1445 هـ فلكيا يوم السبت 13 يناير 2024

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية موعد شهر رجب لعام 1445 هجريا، حيث يولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:59 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من جمادى الآخرة 1445 هـ الموافق 2024/1/11 (يوم الرؤية).

محمد صلاح فى مهمة جديدة مع ليفربول أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

يحل فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، ضيفًا ثقيلًا على بيرنلي، فى السابعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "تورف مور"، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، فى لقاء يبحث فيه الريدز عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، من أجل مصالحة جماهيره بعد التعادل فى آخر مباراتين.

وزارة الكهرباء: انخفاض الفقد الفنى بالشبكة إلى 3.41%

نفذت الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى العديد من المشروعات لتخفيض نسبة الفقد الفنى فى شبكات الجهد الفائق والعالى، حيث بلغت نسبة الفقد خلال العام المالى 2022/2023 (3,41%) مقارنة بـ (3,66%) خلال العام المالى السابق 2021/2022 على الرغم من تطور الطاقة المنقولة على الشبكة الموحدة وزيادة أطوال الشبكة على مختلف الجهود.