شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: لدينا اكتفاء ذاتى من الأرز يكفى احتياجات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك خلال تدشين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومى لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، وتم وضع حجر أساس لإنشاء ثالث مخزن استراتيجي بمحافظة الفيوم ضمن المرحلة الأولى، وسبق وتم وضع حجر أساس مخازن في محافظات "السويس والأقصر" على مدار الشهرين الماضيين ليصل إجمالي الاستثمارات الخاصة بإنشاء ثلاثة مخازن استراتيجية حتى الآن تتعدى 4.5 مليار جنيه، فى إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، واستشارى المشروع مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية استشارى عام مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للسلع التموينية.
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