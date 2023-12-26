شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بتنفيذ مسابقة فنية لطلاب المدارس.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وحددت الوزارة موضوع المسابقة، كالتالى:
المرحلة الابتدائية - الموضوع "أنا و المكان الذي أعيش فيه".
- يعبر الطالب عن موضوع فني رسم موضوع ( عن المكان الذي يعيش فيه ابناؤنا الطلاب في كافة محافظات الجمهورية معبرا عن صور من حياة الاسرة و مشاهد الحياة اليومية له ولأسرته) .
المطلوب :- يرسم الطالب موضوع مستخدماً الرموز والشخصيات والسمات الفنية التي تعبر عن منزله وأسرته والمجتمع الذي يعيش فيه في مساحة ٣٥٢٥ سم تتناول فكرة الموضوع وتعبر عنه .
المرحلة الإعدادية
- الموضوع ( مدينة المستقبل ).
- يقوم الطالب بتنفيذ عمل فنى ( رسم موضوع عن مدن المستقبل و حلم كل مصري بالجمهورية الجديدة لبناء مستقبل مصر و تعمير مدن المستقبل من خلال رؤية الطالب للبيئة والمجتمع ونظرته للتطور وتخيله للمستقبل بما يحلم ويتمني الشباب و الأجيال القادمة).
المطلوب : عبر بالرسم في مساحة لا تزيد عن فرخ بتكوين فنى مترابط باستخدام الألوان المناسبة للموضوع .
المرحلة الثانوية
- موضوع المسابقة مصر الحضارة .
- الرسم : يقوم الطالب بتنفيذ عمل فني ( رسم موضوع ) يستلهم عناصره من الحضارات المتعددة التي عاشها الشعب المصري علي مر العصور من حضارة ) المصري القديم - القبطي - الاسلامي - الشعبي ) ولكل طالب حرية اختيار.
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