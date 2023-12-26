شكرا لقرائتكم خبر عن المناطق اللوجيستية بمينائى العين السخنة والإسكندرية نقط تحول تخدم حركة التجارة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل مشروع المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية، حيث نشرت الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوضح نسب التنفيذ وخطط المشروع، وهذه المنطقة اللوجيستية هي أول منطقة سيتم إنشائها بمفهوم المناطق اللوجيستية العالمية والذي يتوافق مع الجمهورية الجديدة التي يتم فيها تطوير كافة قطاعات النقل من سكك حديدية وطرق وكباري ونقل نهري وإنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الأخضر الصديق للبيئة لتقديم أعمال نقل حديثة ومتطورة.

كما يتم تنفيذ خطة تطوير ميناء العين السخنة، حيث تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناءً محورى على البحر الأحمر يخدم حركة التبادل التجارى بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا، و تتضمن أعمال التطوير إنشاء منطقة لوجستية عالمية و أرصفة جديدة تقدم كافة خدمات السفن على الأرصفة ومحطات بالميناء الجديدة.

ومن بين مشروعات التطوير بميناء العين السخنة، توسع "كادمار انترناشيونال" فى مشروعها اللوجستي الأخضر بمنطقة العين السخنة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروعها اللوجستي الأخضر بمنطقة العين السخنة، والتى بلغت 22 ألف متر مربع، لترتفع المساحة الإجمالية للمشروع إلى 45 ألف متر مربع، وتضم المرحلة الثانية منطقة مخازن على مساحة 6 آلاف متر مربع، وساحات للحاويات بالإضافة إلى مخازن للسيارات على مساحة 3 آلاف متر مربع.

وتتميز المنطقة برسوم تخزين أقل بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالموانئ البحرية، كما يتم تسديد الرسوم بالعملة المحلية مما يساهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة، ويأتي توسع الشركة في مشروعها اللوجستي الأخضر في إطار زيادة الإقبال من جانب المستوردين على إيداع بضائعهم في المنطقة.

كما تم البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، والتي تتضمن إنشاء مخزن على مساحة 14 ألف متر مربع ومبنى إداري، وستكون المنطقة بالكامل منطقة جمركية لخدمة المنتجين والمصنعين داخل وخارج المنطقة، مما يساهم في تقليل الضغط على الموانئ البحرية، وتهدف إلى أن يصل إجمالي مساحة المشروع إلى 110 آلاف متر مربع، بهدف خدمة حركة التجارة التي تستهدف الحكومة التوسع فيها خلال السنوات المقبلة.

وفى السياق، أشار وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، إلي أهمية المناطق اللوجيستية والموانئ الجافة في سرعة التداول والإفراج عن البضائع في الموانئ البحرية وربطها عبر خطوط السكك الحديدية بالموانئ البحرية.