شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مجمع صناعى صينى بمصر حاصل على الرخصة الذهبية والتشغيل مارس 24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر داخل وزارة البيئة، أنه بنهاية الشهر الحالى تم الانتهاء بنسبة 100% من الأعمال الإنشائية فى مشروع أول مجمع صناعى صينى حاصل على الرخصة الذهبية من الدولة بالعاشر من رمضان، على مساحة 200 ألف متر، بإجمالى استثمارات تبلغ 135 مليون دولار.

وأشار المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من المتوقع أن يتم التشغيل التجريبى والانتاج الكمى لمشروع المجمع الصناعى الصينى بالعاشر من رمضان خلال شهر مارس 2024، حيث يتضمن المشروع مرخلتين أساسيتين، المرحلة الأولى تم الانتهاء منها خلال فترة ما بين 6 إلى 7 أشهر لإنتاج التليفزيون والغسالات والتكييف، على مساحة 70 ألف متر مربع بحجم إنتاج مليون وحدة سنوية، منها 30% للتصدير و70% للسوق المحلية، أما المرحلة الثانية، فتشمل إنتاج الفريزر والثلاجات باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار بحجم إنتاج أكثر من نصف مليون وحدة سنوية.

وأكد وأوضح المصدر أنه يضم لمشروع المجمع الصناعى الصينى بالعاشر من رمضان، 6 مصانع لإنتاج التليفزيون والغسالات والثلاجات والفريزر والتكييف، بالإضافة إلى مجمع للصناعات المغذية والمكملة، ومصنعا لتشكيل المعادن وحقن البلاستيك والدهانات، وينفذ مشروع المجمع الصناعى الصينى بالعاشر من رمضان شركة صينية من أكبر العلامات التجارية فى العالم، ويهدف لتحويل مصر لتصبح مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير للشرق الأوسط وأفريقيا.